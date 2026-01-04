Шокуюча загроза з неба: РФ озброїла «Шахеди» ракетами

Російські війська вперше застосували ударний дрон типу Shahed, оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. Про це повідомив військовий фахівець Сергій "Флеш".

«Шахеди» з ракетами

За його словами, безпілотник обладнаний камерою та радіомодемом, що дозволяє оператору керувати ним дистанційно з території РФ. Запуск ракети здійснюється безпосередньо оператором у момент зближення з повітряною ціллю.

Таким чином противник намагається використовувати "Шахеди" не лише як ударні дрони, а й як засіб ураження авіації — зокрема вертольотів та літаків армійської авіації.

Сергій "Флеш" наголосив, що поява такого типу загрози суттєво змінює ризики в повітрі. Він закликав пілотів уникати зближення з дронами на зустрічних курсах, а також бути максимально обережними під час чергування на колі.

