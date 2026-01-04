Шокирующая угроза с неба: РФ вооружила «Шахеды» ракетами

Российские войска впервые применили ударный дрон типа Shahed, оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. Об этом сообщил военный специалист Сергей "Флэш".

«Шахеды» с ракетами

По его словам, беспилотник оборудован камерой и радиомодемом, что позволяет оператору управлять дистанционно с территории РФ. Запуск ракеты производится непосредственно оператором в момент сближения с воздушной целью.

Таким образом, противник пытается использовать "Шахеды" не только как ударные дроны, но и как средство поражения авиации — в частности вертолетов и самолетов армейской авиации.

Сергей Флеш подчеркнул, что появление такого типа угрозы существенно меняет риски в воздухе. Он призвал пилотов избегать сближения с дронами на встречных курсах, а также быть максимально осторожными во время дежурства на круге.

