Война с Россией Шокирующая угроза с неба: РФ вооружила «Шахеды» ракетами
Шокирующая угроза с неба: РФ вооружила «Шахеды» ракетами

«Шахеды» с ракетами: РФ впервые использовала дрон из ПЗРК против авиации

4 января 2026, 22:08
Российские войска впервые применили ударный дрон типа Shahed, оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. Об этом сообщил военный специалист Сергей "Флэш".

Шокирующая угроза с неба: РФ вооружила «Шахеды» ракетами

«Шахеды» с ракетами

По его словам, беспилотник оборудован камерой и радиомодемом, что позволяет оператору управлять дистанционно с территории РФ. Запуск ракеты производится непосредственно оператором в момент сближения с воздушной целью.

Таким образом, противник пытается использовать "Шахеды" не только как ударные дроны, но и как средство поражения авиации — в частности вертолетов и самолетов армейской авиации.

Сергей Флеш подчеркнул, что появление такого типа угрозы существенно меняет риски в воздухе. Он призвал пилотов избегать сближения с дронами на встречных курсах, а также быть максимально осторожными во время дежурства на круге.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Соединенные Штаты намерены и дальше наносить удары по судам и танкерам, подозреваемым в перевозке наркотиков, чтобы усилить давление на Венесуэлу. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио.
По его словам, такие действия будут продолжаться до тех пор, пока не будут решены вопросы, которые Вашингтон считает критически важными. Он подчеркнул, что США рассматривают эти операции как часть борьбы с международными наркокартелями. Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны не с Венесуэлой как государством, а с наркоторговлями, которые используют морские маршруты для незаконной деятельности. В то же время, он не исключил введения дополнительных мер давления в рамках этой кампании.



Источник: https://t.me/serhii_flash/6785
