Россия впервые атаковала Украину новым оружием: что известно о разработке

В начале 2026 года Россия впервые использовала против Украины новый ударный беспилотник "Герань-5". Его применили в ходе комбинированных воздушных атак, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Специалисты уже исследуют новую разработку, а подробные технические данные обещают обнародовать на портале War&Sanctions.

Российский беспилотник "Герань-5". Фото: ГУР

По имеющейся информации от ГУР, "Герань-5" существенно отличается от предыдущих модификаций этой линейки. Беспилотник имеет длину около шести метров и размах крыльев до 5,5 метров и выполнен по нормальной аэродинамической схеме. Как пишет украинская разведка, большинство ключевых компонентов остаются унифицированными с другими "геранями", что свидетельствует об эволюционном, а не революционном характере изменений.

Среди зафиксированных элементов обнаружены 12-канальная система спутниковой навигации "Комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry, 3G/4G-модемы и реактивный двигатель Telefly с большей тягой, чем у "Герань-3". Масса боевой части составляет около 90 килограммов, а заявленная дальность поражения составляет до 1 000 километров.

В украинской разведке подчеркивают, что, как и предыдущие "герани", новый дрон сложно считать полностью российской разработкой. По их словам, существует очевидное сходство конструкции и технологий с иранским беспилотником Karrar.

Отдельное внимание вызывают планы врага по расширению способов применения "Герань-5". В частности, рассматривается запуск с самолетов Су-25 для увеличения дальности и снижения стоимости ударов, а также возможно оснащение ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

