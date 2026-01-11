На российском ТВ об этом молчат: что произошло на войне России против Украины

Российские государственные телеканалы проигнорировали символическую дату 11 января, когда полномасштабная война России против Украины по продолжительности сравнялась с немецко-советской войной 1941-1945 годов, которую в РФ официально называют "Великой Отечественной". На это обратило внимание независимое издание "Агентство".

Полномасштабная война России против Украины длится 1418 дней. Фото из открытых источников

Как пишет издание, 11 января наступило 1418 дней с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Именно столько шла война СССР против нацистской Германии. Для кремлевской идеологии это один из ключевых мифов о "священной победе", которым Владимир Путин неоднократно объяснял и оправдывал вторжение в Украину.

"В воскресенье то, что российские власти требуют называть "специальной военной операцией", сравнялось по продолжительности с Великой отечественной войной. Федеральные телеканалы не стали сообщать об этом, несмотря на то, что Владимир Путин неоднократно объяснял войну в Украине именно из-за ВОВ", — указывают журналисты.

В утренних выпусках новостей "Первого канала" зрителям рассказывали об ударах по украинской инфраструктуре, "адаптации ветеранов", протестах в Иране и заявлениях Дональда Трампа по Гренландии. На "Россия-1" говорили об "успехах" российской армии, погоде и животных, а символическую дату войны так и не упомянули.

Z-блоггеры реагировали сдержанно. Часть из них выражает разочарование результатами войны, другие же заявляют, что "не понимают ажиотажа" вокруг цифры 1418 года. Лишь одиночные "военкоры" позволили себе осторожную критику по поводу продолжительности войны, которую Путин планировал закончить за короткое время.

По состоянию на 11 января общие потери России в войне против Украины достигли более 1,2 млн. человек.

