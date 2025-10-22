logo_ukra

На Куп’янському напрямку українські військові скинули авіабомби на окупантів (ВІДЕО)

Сили оборони України знищують окупантів на Куп’янському напрямку

22 жовтня 2025, 13:58
Недилько Ксения

Українські пілоти авіабомбами знищили підрозділ окупантів, склад БК та позицію ворожих операторів дронів на Куп’янському напрямку. Про це повідомив військовий кореспондент Юрій Бутусов.

Перед ударом українські воїни успішно подавили ворожу систему ППО, а завдяки злагодженим обманним маневрам змогли обійти спроби перехоплення російських винищувачів Су-35. У результаті авіаудару позиції окупантів були знищені "під нуль".


                                                                                                                                                                                           

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України в черговий раз успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру СБУ.

"Цього разу наші спеціалісти "відмінусували" два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів. Така робота по "розчищенню" шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату!" – наголошують в СБУ.

Також "Коментарі" писали, що росіяни прагнуть офіційно захопити Запорізьку АЕС, для цього вони можуть влаштувати нові провокації, звинувативши Україну. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.



