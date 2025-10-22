На Купянском направлении украинские военные сбросили авиабомбы на оккупантов (ВИДЕО)

Рубрики
На Купянском направлении украинские военные сбросили авиабомбы на окупантов (ВИДЕО)
Украинские пилоты авиабомбами уничтожили подразделение оккупантов, состав БК и позицию вражеских операторов дронов на Купянском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Бутусов.
Перед ударом украинские воины успешно подавили вражескую систему ПВО, а благодаря слаженным обманным маневрам смогли обойти попытки перехвата российских истребителей Су-35. В результате авиаудара позиции оккупантов были уничтожены "под ноль".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в очередной раз успешно уничтожили враждебные цели на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.
"На этот раз наши специалисты "отминусовали" два легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбития украинских дальнобойных дронов. Такая работа по "расчистке" путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойный хлопок в российском тылу. понесут справедливое возмездие!" – подчеркивают в СБУ.
Также "Комментарии" писали , что россияне стремятся официально захватить Запорожскую АЭС, для этого они могут устроить новые провокации, обвинив Украину. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.