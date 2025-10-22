На Купянском направлении украинские военные сбросили авиабомбы на оккупантов (ВИДЕО)

На Купянском направлении украинские военные сбросили авиабомбы на окупантов (ВИДЕО)

Украинские пилоты авиабомбами уничтожили подразделение оккупантов, состав БК и позицию вражеских операторов дронов на Купянском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Бутусов.

Перед ударом украинские воины успешно подавили вражескую систему ПВО, а благодаря слаженным обманным маневрам смогли обойти попытки перехвата российских истребителей Су-35. В результате авиаудара позиции оккупантов были уничтожены "под ноль".

