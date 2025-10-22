Росіяни прагнуть офіційно захопити Запорізьку АЕС, для цього вони можуть влаштувати нові провокації, звинувативши Україну. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Росія готує нові провокації: що задумав ворог

"МЗС РФ несподівано вийшло із заявою щодо ЗАЕС. Вона блискавично розійшлася по всіх топ-ЗМІ Росії. Суть – нібито Україну нарешті примусили / вмовили / домовилися про гарантії безпеки під час ремонту ЗАЕС. Чому це дивно? Тому що ще в п’ятницю, 17 жовтня, розпочалися ремонтні роботи за результатами переговорів Україна — РФ — МАГАТЕ, про які (що особливо дивно) у нас досі майже не згадують. І ось тепер раптова заява росіян", – пише Андрющенко.

За його словами, зазвичай такі "інформаційні вкиди" означають підготовку до провокацій.

"Враховуючи, що Росія не відмовилась від ідеї повної реінтеграції ЗАЕС, цілком логічно припустити можливість самообстрілу або "самоатаки" з їхнього боку -з подальшим звинуваченням України й офіційною анексією станції. Принаймні зараз за цим треба стежити вдвічі уважніше ", – наголошує керівник Центру вивчення окупації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Запорізькій атомній станції було розпочато ремонт ліній електропередач до ЗНВП після 4-тижневого відключення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Почалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач до ЗНВП після 4-тижневого відключення, після встановлення місцевих зон припинення вогню, щоби дозволити продовжити роботи", — повідомив Гроссі.

Він зазначив, що відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності регіону. За його словами, обидві сторони конструктивно співпрацювали із МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту.