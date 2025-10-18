Що почало відбуватися на ЗАЕС: у МАГАТЕ зробили обнадійливу заяву

На Запорізькій атомній станції було розпочато ремонт ліній електропередач до ЗНВП після 4-тижневого відключення. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Ремонтні роботи на ЗАЕС. Фото: з відкритих джерел

"Почалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач до ЗНВП після 4-тижневого відключення, після встановлення місцевих зон припинення вогню, щоби дозволити продовжити роботи", — повідомив Гроссі.

Він зазначив, що відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності регіону. За його словами, обидві сторони конструктивно співпрацювали із МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту.

Варто нагадати, ще 23 вересня "Енергоатом" повідомив про вже десяте з початку повномасштабного вторгнення блекауту на Запорізькій атомній електростанції. За даними компанії, окупанти навмисно не підключають ЗАЕС до української енергосистеми.

Єдина зовнішня лінія електропередач, яка забезпечувала зв'язок станції з енергомережами України, перестала працювати. Через це атомна станція перейшла на аварійне харчування дизельних генераторів.

Фахівці попереджали, що подібна ситуація створює загрозу ядерній аварії, адже зовнішнє електропостачання необхідне для охолодження реакторів. У МАГАТЕ підтвердили, що після відключення ЗАЕС від зовнішніх джерел живлення на об'єкті залишається критична ситуація щодо ядерної безпеки.

