Россияне стремятся официально захватить Запорожскую АЭС, для этого они могут устроить новые провокации, обвинив Украину. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Россия готовит новые провокации: что задумал враг

"МИД РФ неожиданно вышел с заявлением по ЗАЭС. Она молниеносно разошлась по всем топ-СМИ России. Суть – якобы Украину наконец-то заставили / уговорили / договорились о гарантиях безопасности во время ремонта ЗАЭС. Почему это удивительно? Потому что еще в пятницу, 17 октября, начались ремонтные работы по результатам переговоров Украина – РФ – МАГАТЭ, о которых (что особенно странно) у нас до сих пор почти не упоминают. И вот теперь внезапное заявление россиян", – пишет Андрющенко.

По его словам, обычно такие "информационные вбросы" означают подготовку к провокациям.

"Учитывая, что Россия не отказалась от идеи полной реинтеграции ЗАЭС, вполне логично предположить возможность самообстрела или "самоатаки" с их стороны – с последующим обвинением Украины и официальной аннексией станции. По крайней мере, сейчас за этим надо следить вдвое внимательнее ", – отмечает руководитель Центра изучения оккупации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Запорожской атомной станции был начат ремонт линий электропередач в ЗНПП после 4-недельного отключения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Начались работы по ремонту поврежденных линий электропередач в ЗНПП после 4-недельного отключения, после установки местных зон прекращения огня, чтобы позволить продолжить работу", — сообщил Гросси.

Он отметил, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности и защищенности региона. По его словам, обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию сложного плана ремонта.