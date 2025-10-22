Рубрики
Недилько Ксения
Россияне стремятся официально захватить Запорожскую АЭС, для этого они могут устроить новые провокации, обвинив Украину. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Россия готовит новые провокации: что задумал враг
"МИД РФ неожиданно вышел с заявлением по ЗАЭС. Она молниеносно разошлась по всем топ-СМИ России. Суть – якобы Украину наконец-то заставили / уговорили / договорились о гарантиях безопасности во время ремонта ЗАЭС.
Почему это удивительно? Потому что еще в пятницу, 17 октября, начались ремонтные работы по результатам переговоров Украина – РФ – МАГАТЭ, о которых (что особенно странно) у нас до сих пор почти не упоминают. И вот теперь внезапное заявление россиян", – пишет Андрющенко.
По его словам, обычно такие "информационные вбросы" означают подготовку к провокациям.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Запорожской атомной станции был начат ремонт линий электропередач в ЗНПП после 4-недельного отключения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"Начались работы по ремонту поврежденных линий электропередач в ЗНПП после 4-недельного отключения, после установки местных зон прекращения огня, чтобы позволить продолжить работу", — сообщил Гросси.
Он отметил, что восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности и защищенности региона. По его словам, обе стороны конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию сложного плана ремонта.