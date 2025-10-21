Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України в черговий раз успішно знищили ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру СБУ.

Нова нищівна операція СБУ: Росія лишилася без літаків

"Цього разу наші спеціалісти "відмінусували" два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів. Така робота по "розчищенню" шляхів для наших далекобійних дронів забезпечує безперебійну бавовну в російському тилу. СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату!" – наголошують в СБУ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 16 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області рф. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ.

Вночі близько першої години у Саратові та в Енгельсі було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з атакою БпЛА. Було введено план "Ковьор" в аеропорту Саратова, також місцеві мешканці чули вибухи. За даними Міноборони РФ, силами ППО російської армії було нібито знищено 12 безпілотників. Відбій тривоги у російському місті було оголошено після 5-ї ранку. Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн.