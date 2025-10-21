logo

Война с Россией Новая сокрушительная операция СБУ: Россия осталась без самолетов
commentss НОВОСТИ Все новости

Новая сокрушительная операция СБУ: Россия осталась без самолетов

Легкомоторные самолеты России, перехватывавшие украинские дальнобойные дроны – уничтожены

21 октября 2025, 18:35
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в очередной раз успешно уничтожили враждебные цели на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.





"На этот раз наши специалисты "отминусовали" два легкомоторных самолета, которые оккупанты разместили на аэродромах и использовали для сбития украинских дальнобойных дронов.

Такая работа по "расчистке" путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойный хлопок в русском тылу. СБУ продолжает избивать оккупантов всеми доступными средствами. За каждое преступление они понесут справедливое возмездие!" – подчеркивают в СБУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 16 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Ночью около часа в Саратове и в Энгельсе была объявлена воздушная тревога в связи с атакой БпЛА. Был введен план "Ковер" в аэропорту Саратова, также местные жители слышали взрывы. По данным Минобороны РФ, силами ПВО российской армии было якобы уничтожено 12 беспилотников. Отбой тревоги в российском городе был объявлен после 5 утра. Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из самых старых нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн. тонн.                                                                                                                                                                           



