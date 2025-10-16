logo_ukra

Війна з Росією «Бавовна» у Росії: де сьогодні вночі було гаряче
commentss НОВИНИ Всі новини

«Бавовна» у Росії: де сьогодні вночі було гаряче

Атака Саратова сталася сьогодні вночі: що відомо

16 жовтня 2025, 13:31
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У ніч на 16 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області рф. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ.

Вночі близько першої години у Саратові та в Енгельсі було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з атакою БпЛА. Було введено план "Ковьор" в аеропорту Саратова, також місцеві мешканці чули вибухи. За даними Міноборони РФ, силами ППО російської армії було нібито знищено 12 безпілотників. Відбій тривоги у російському місті було оголошено після 5-ї ранку.

Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив  4,8 млн тонн.

За даними Генштабу ЗСУ, підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил рф.

"Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази російської федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію. Далі буде... Слава Україні!" – заявляють у ГШ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 16 жовтня (з 20:00 15 жовтня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 357 засобів повітряного нападу – 37 ракет (28 із них – "балістика") та 320 БпЛА різних типів. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Повітряних Сил України.



