Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В ночь на 16 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.
«Бавовна» в России: где сегодня ночью было жарко
Ночью около часа в Саратове и в Энгельсе была объявлена воздушная тревога в связи с атакой БпЛА. Был введен план "Ковер" в аэропорту Саратова, также местные жители слышали взрывы. По данным Минобороны РФ, силами ПВО российской армии было якобы уничтожено 12 беспилотников. Отбой тревоги в российском городе был объявлен после 5 утра.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из самых старых нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн. тонн.
По данным Генштаба ВСУ, предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил России.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 16 октября (с 20:00 15 октября) противник нанес комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 357 средств воздушного нападения – 37 ракет (28 из них – "баллистика") и 320 БпЛА разных типов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил Украины.