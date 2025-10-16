В ночь на 16 октября 2025 года Силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

«Бавовна» в России: где сегодня ночью было жарко

Ночью около часа в Саратове и в Энгельсе была объявлена воздушная тревога в связи с атакой БпЛА. Был введен план "Ковер" в аэропорту Саратова, также местные жители слышали взрывы. По данным Минобороны РФ, силами ПВО российской армии было якобы уничтожено 12 беспилотников. Отбой тревоги в российском городе был объявлен после 5 утра.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из самых старых нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн. тонн.

По данным Генштаба ВСУ, предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил России.

"Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы российской федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию. Продолжение следует... Слава Украине!" – заявляют в ГШ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 16 октября (с 20:00 15 октября) противник нанес комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 357 средств воздушного нападения – 37 ракет (28 из них – "баллистика") и 320 БпЛА разных типов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил Украины.