На Київ чекає жахіття: в Раді розповіли про загрозливий сценарій для столиці

Кречмаровская Наталия
У Росії офіційно попередили про системні обстріли Києва. Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що потрібно психологічно готуватися до великих руйнувань у столиці. Однак у Раді зазначають, що потрібно “включати” дипломатію, щоб уникнути такого сценарію.
Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Георгій Мазурашу, коментуючи можливі обстріли і як наслідок — значні руйнування у столиці, розповів про невтішний сценарій. Зазначив, що колись познайомився з однією людиною, яка живе за кордоном багато років. Це чоловік — українець і має певні здібності, які проявилися, зокрема, під час Революції гідності.
Політик зазначив, що аналізуючи просування окупантів на фронті, то до Києва вони дійдуть ледь не за 10 років. Однак, зауважив політик, можуть трапитися й інші зміни. І, за словами народного депутата, його знайомий акцентував на тому, що "ми — українці не усвідомлюємо, які є ризики".
