На Київ чекає жахіття: в Раді розповіли про загрозливий сценарій для столиці
На Київ чекає жахіття: в Раді розповіли про загрозливий сценарій для столиці

Народний депутат Мазурашу поділився прогнозом щодо Києва

27 травня 2026, 23:11
Кречмаровская Наталия

У Росії офіційно попередили про системні обстріли Києва. Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що потрібно психологічно готуватися до великих руйнувань у столиці. Однак у Раді зазначають, що потрібно “включати” дипломатію, щоб уникнути такого сценарію. 

Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Георгій Мазурашу, коментуючи можливі обстріли і як наслідок — значні руйнування у столиці, розповів про невтішний сценарій. Зазначив, що колись познайомився з однією людиною, яка живе за кордоном багато років. Це чоловік — українець і має певні здібності, які проявилися, зокрема, під час Революції гідності. 

“І спільні знайомі підтверджували, що він десь наперед деякі речі говорив. Ми спілкувалися багато разів і довго, він говорив, що, на жаль, бачить Київ в руїнах, і навіть бачить в Києві росіян. Це було декілька років тому. І він говорив, що треба щось міняти”, — поділився спогадами народний депутат. 

Політик зазначив, що аналізуючи просування окупантів на фронті, то до Києва вони дійдуть ледь не за 10 років. Однак, зауважив політик, можуть трапитися й інші зміни. І, за словами народного депутата, його знайомий акцентував на тому, що "ми — українці не усвідомлюємо, які є ризики". 

“Якщо включати, можливо, глибшу аналітику і проаналізувати серйозно потенціал наш і ворога, то напевно, бачачи ризики великих руйнувань чи втрат, напевно, варто було б щось змінювати в нашій стратегії, щоб можливо якимись дуже мудрими нашими рішеннями прийти швидше до припинення активної фази війни в нашій країні та переведення вирішення питань у дипломатичну площину”, — зазначив він. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому, на думку військового експерта Світана, Росія завдає ударів по цивільних.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=q6GEwnwg_8g
