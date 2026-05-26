Росія підготувала киянам пекло: шокуюча правда про удари РФ по цивільних

У Росії попередили про системні удари по Києву, зазначаючи, що битимуть по ВПК. Однак тактика російських масованих обстрілів за понад чотири роки показала, які цілі насправді обирає ворог.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан пояснив, що військам РФ було поставлене абсолютно терористичне, геноцидне завдання — давити на українське суспільство. За його словами, мета цього — дати можливість військово-політичному керівництву України вже виглядати великими рятівниками під час капітуляції. Іншого варіанту, як зазначив експерт, просто немає, тому що українське суспільство саме не приймає рішення.

“Якщо отак "подовбати" Київ кожного тижня, припустимо, то через певний час зупинка бойових дій з капітуляцією, з відсіканням Криму, Донбасу, сухопутного коридору, тими ж киянами сприйматимуться як манна небесна. Тобто ось із цією метою це робиться”, — зазначив він.

За словами експерта, удари по цивільних об’єктах завдаються через те, що є переговорний трек. Якби переговори не велися, за його словами, не було б і логіки цих ударів.

Експерт також пояснив, чому називає переговори капітуляцією.

"Поки супротивник на вашій території, будь-які переговори з ним – це питання капітуляції. Тобто ви залишаєте його на своїй території, а тим більше відмовляючись від збройної боротьби за цю територію", — пояснив ескперт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Кучеренка, питання не в тому — виїжджати чи ні з Києва, а в тому — чи вдасться ворогу досягти своєї мети. Росія своїми ударами намагається спричинити невдоволення, хаос і протести в Києві. Нардеп переконаний, що це нереалістичний сценарій.