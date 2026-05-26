Росія підготувала киянам пекло: шокуюча правда про удари РФ по цивільних

Кречмаровская Наталия
У Росії попередили про системні удари по Києву, зазначаючи, що битимуть по ВПК. Однак тактика російських масованих обстрілів за понад чотири роки показала, які цілі насправді обирає ворог.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан пояснив, що військам РФ було поставлене абсолютно терористичне, геноцидне завдання — давити на українське суспільство. За його словами, мета цього — дати можливість військово-політичному керівництву України вже виглядати великими рятівниками під час капітуляції. Іншого варіанту, як зазначив експерт, просто немає, тому що українське суспільство саме не приймає рішення.
За словами експерта, удари по цивільних об’єктах завдаються через те, що є переговорний трек. Якби переговори не велися, за його словами, не було б і логіки цих ударів.
Експерт також пояснив, чому називає переговори капітуляцією.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепа Кучеренка, питання не в тому — виїжджати чи ні з Києва, а в тому — чи вдасться ворогу досягти своєї мети. Росія своїми ударами намагається спричинити невдоволення, хаос і протести в Києві. Нардеп переконаний, що це нереалістичний сценарій.