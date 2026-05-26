Россия подготовила киевлянам ад: шокирующая правда об ударах РФ по гражданским

В России предупредили о системных ударах по Киеву, отмечая, что будут бить по ВПК. Однако тактика российских массированных обстрелов более чем за четыре года показала, какие цели на самом деле выбирает враг.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что войскам РФ была поставлена абсолютно террористическая, геноцидная задача – давить на украинское общество. По его словам, цель этого – дать возможность военно-политическому руководству Украины уже выглядеть большими спасателями во время капитуляции. Другого варианта, как отметил эксперт, просто нет, потому что украинское общество не принимает решения.

"Если так "подолбить" Киев каждую неделю, допустим, то через некоторое время остановка боевых действий с капитуляцией, с отсечением Крыма, Донбасса, сухопутного коридора, теми же киевлянами будут восприниматься как манна небесная. То есть вот с этой целью это делается", — отметил он.

По словам эксперта, удары по гражданским объектам наносятся из-за переговорного трека. Если бы переговоры не велись, по его словам, не было бы и логики этих ударов.

Эксперт также объяснил, почему называет переговоры капитуляцией.

"Пока противник на вашей территории, любые переговоры с ним – это вопрос капитуляции. То есть вы оставляете его на своей территории, а тем более отказываясь от вооруженной борьбы за эту территорию", – пояснил эксперт.

