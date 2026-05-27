Киев ждет ужас: в Раде рассказали об угрожающем сценарии для столицы

В России официально предупредили о системных обстрелах Киева. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что нужно психологически готовиться к большим разрушениям в столице. Однако в Раде отмечают, что нужно "включать" дипломатию во избежание такого сценария.

Обстрелы Киева.

Народный депутат Георгий Мазурашу, комментируя возможные обстрелы и как следствие — значительные разрушения в столице, рассказал о неутешительном сценарии. Он отметил, что когда-то познакомился с одним человеком, который живет за границей много лет. Это мужчина — украинец и обладает определенными способностями, которые проявились, в частности, во время Революции достоинства.

"И общие знакомые подтверждали, что он где-то заранее некоторые вещи говорил. Мы общались много раз и долго, он говорил, что, к сожалению, видит Киев в руинах, и даже видит в Киеве россиян. Это было несколько лет назад. И он говорил, что надо что-то менять", — поделился воспоминаниями народный депутат.

Политик отметил, что анализируя продвижение оккупантов на фронте, до Киева они дойдут чуть ли не за 10 лет. Однако, отметил политик, могут произойти и другие изменения. И, по словам народного депутата, его знакомый акцентировал внимание на том, что "мы — украинцы не осознаем, какие есть риски".

"Если включать, возможно, более глубокую аналитику и проанализировать серьезно потенциал наш и врага, то, наверное, видя риски больших разрушений или потерь, наверное, стоило бы что-то менять в нашей стратегии, чтобы возможно какими-то очень мудрыми нашими решениями прийти скорее к прекращению активной фазы войны в нашей стране и перевести решения вопросов в дипломатическую плоскость”, — отметил он.

