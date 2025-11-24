Москва натякає про перекидання солдатів КНДР під Гуляйполе: Україна відреагувала

Російські пропагандистські ресурси почали активно поширювати інформацію про нібито участь вояків Північної Кореї у боях на Запорізькому напрямі, зокрема у районі Гуляйполя. Утім, керівник Центру протидії корупції Олександр Коваленко спростував це.

Військові КНДР. Фото: з відкритих джерел

"Станом на 9.00 ранку інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження", — написав Андрій Коваленко.

Зокрема, минулої доби поблизу населених пунктів Яблокове та Рівнопілля сталося 10 бойових зіткнень. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Там відреагували на інформацію, що поширюється соцмережами, про нібито оточення ворогом деяких українських підрозділів. Військові також висловилися про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують підрозділи ЗСУ та не дозволяють їм відійти.

"Ця інформація не відповідає дійсності і прямо спрямована на дискредитацію військового командування. Ситуація на цьому напрямі справді складна, але з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджено логістику, проводиться евакуація поранених", — йдеться у повідомленні.

