В Силах обороны отреагировали на информацию об окружении украинских войск под Гуляйполем

На Гуляйпольском направлении ситуация остается достаточно напряженной. Российские захватчики там не уменьшают огневое влияние на украинские позиции.

Украинские военные. Фото: из открытых источников

В частности, за минувшие сутки вблизи населенных пунктов Яблоково и Ровнополье произошло 10 боевых столкновений. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Там отреагировали на распространяющуюся соцсетями информацию о якобы окружении врагом некоторых украинских подразделений. Военные также высказались о якобы наличии заградительных отрядов, блокирующих подразделения ВСУ и не позволяющих им отойти.

"Эта информация не соответствует действительности и прямо направлена на дискредитацию военного командования. Ситуация на данном направлении действительно сложная, но с нашими бойцами поддерживается связь, отлажена логистика, проводится эвакуация раненых", — говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что украинским войскам, ведущим бои на этом направлении, предоставляется усиление из штурмовых подразделений.

"Командование полностью владеет ситуацией на направлении и проводит все необходимые меры по улучшению тактического положения наших войск. Призываем медиа и общественность доверять только проверенной информации и не подвергаться влиянию сомнительных источников, сознательно или бессознательно играющих на руку врагу", — отметили в Силах обороны юга Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики уничтожили несколько позиций ВСУ и пытаются продвинуться в направлении Гуляйполя. Однако пока это им не удается. Вместе с тем, на некоторых участках фронта ситуация обостряется.

По данным Сил обороны юга Украины, противник продолжает боевые действия в сторону Гуляйполя. Пытается оттеснить украинские войска с позиций, наносит массированное комбинированное огневое поражение.