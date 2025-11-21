logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Силах оборони відреагували на інформацію про оточення українських військ під Гуляйполем
НОВИНИ

У Силах оборони відреагували на інформацію про оточення українських військ під Гуляйполем

У Силах оборони півдня України прокоментували інформацію про оточення деяких підрозділів ЗСУ біля Гуляйполя на Запоріжжі

21 листопада 2025, 16:11
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На Гуляйпільському напрямку ситуація залишається досить напруженою. Російські загарбники там не зменшують вогневого впливу на українські позиції.

У Силах оборони відреагували на інформацію про оточення українських військ під Гуляйполем

Українські військові. Фото: з відкритих джерел

Зокрема за минулу добу поблизу населених пунктів Яблукове та Рівнопілля відбулось 10 бойових зіткнень. Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

Там відреагували на інформацію, що шириться соцмережами, про нібито оточення ворогом деяких український підрозділів. Військові також висловились про нібито наявність загороджувальних загонів, які блокують підрозділи ЗСУ і не дають їм змоги відійти.

"Ця інформація не відповідає дійсності і відверто спрямована на дискредитацію військового командування. Ситуація на даному напрямку дійсно складна, але з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених", — йдеться у повідомленні.

У командуванні наголосили, що українським військам, які ведуть бої на цьому напрямку, надається підсилення зі штурмових підрозділів. 

"Командування повністю володіє ситуацією на напрямку та проводить всі необхідні заходи для покращення тактичного становища наших військ. Закликаємо медіа та громадськість довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу", — зазначили у Силах оборони півдня України.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російські загарбники знищили кілька позицій ЗСУ та намагаються просунутися у напрямку Гуляйполя. Однак, поки це їм не вдається. Разом з тим на деяких ділянках фронту ситуація загострюється.

За даними Сил оборони півдня України, противник продовжує бойові дії у бік Гуляйполя. Намагається відтіснити українські війська з позицій, завдає масованого комбінованого вогневого ураження.



Джерело: https://t.me/SJTF_Odes/13403
