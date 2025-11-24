Москва намекает о переброске солдат КНДР под Гуляйполе: Украина отреагировала

Рубрики
Российские пропагандистские ресурсы начали активно распространять информацию о якобы участии вояк Северной Кореи в боях на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя. Впрочем, руководитель Центра противодействия коррупции Александр Коваленко опроверг это.
Военные КНДР. Фото: из открытых источников
В частности, за минувшие сутки вблизи населенных пунктов Яблоково и Ровнополье произошло 10 боевых столкновений. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
Там отреагировали на распространяющуюся соцсетями информацию о якобы окружении врагом некоторых украинских подразделений. Военные также высказались о якобы наличии заградительных отрядов, блокирующих подразделения ВСУ и не позволяющих им отойти.
