Москва намекает о переброске солдат КНДР под Гуляйполе: Украина отреагировала

Российские пропагандистские ресурсы начали активно распространять информацию о якобы участии вояк Северной Кореи в боях на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя. Впрочем, руководитель Центра противодействия коррупции Александр Коваленко опроверг это.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

"По состоянию на 9:00 утра информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения", — написал Андрей Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Гуляйпольском направлении ситуация остается достаточно напряженной. Российские захватчики там не уменьшают огневое влияние на украинские позиции.

В частности, за минувшие сутки вблизи населенных пунктов Яблоково и Ровнополье произошло 10 боевых столкновений. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Там отреагировали на распространяющуюся соцсетями информацию о якобы окружении врагом некоторых украинских подразделений. Военные также высказались о якобы наличии заградительных отрядов, блокирующих подразделения ВСУ и не позволяющих им отойти.

"Эта информация не соответствует действительности и прямо направлена на дискредитацию военного командования. Ситуация на данном направлении действительно сложная, но с нашими бойцами поддерживается связь, отлажена логистика, проводится эвакуация раненых", — говорится в сообщении.

