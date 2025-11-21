Мобілізовані з окупованої Луганської області дезертирують під Покровськом – їх кидають у «м’ясні» штурми без підготовки

На Покровському напрямку фіксується нова хвиля дезертирств серед людей, яких росія силоміць мобілізує на окупованій Луганщині. За інформацією агента "АТЕШ" у складі 110-ї мотострілецької бригади російської армії, новоприбулих без жодної підготовки кидають у найбільш небезпечні ділянки фронту. Про це повідомляєАТЕШ.

Силоміць мобілізовані з Луганщини тікають з позицій

За словами джерела, мобілізованих одразу включають до штурмових груп, які несуть найвищі втрати на Покровському напрямку. Розуміючи, що їх готують до фактичних "м’ясних" атак, щонайменше четверо бійців уже самовільно покинули частину, намагаючись уникнути певної смерті.

У "АТЕШ" підкреслюють, що такі втечі – прямий сигнал: ніхто не хоче бути розхідним матеріалом заради провальних рішень штабу й чужих амбіцій. Люди, мобілізовані силоміць, часто обирають ризик дезертирства як єдиний шанс вижити.

Схожий сценарій відбувається і на Донеччині, пишуть "Коментарі". У Донецькому військовому училищі – російські силовики змушують курсантів підписувати контракти та готуватися до війни. Викладачі вже попередили, що курсантів можуть мобілізувати просто з занять і порадили самостійно докупити форму, шоломи та аптечки.

А ще раніше портал "Коментарі" писав, що в Україні викрили чергові схеми ухилення від мобілізації — організатори пропонували військовозобов'язаним втечу за кордон. У Службі безпеки України повідомили, що затримали чотирьох організаторів “ухилянтських схем”. Зловмисники діяли у різних областях України. Зазначається, що ділки пропонували своїм “клієнтам” втекти за кордон поза пунктами пропуску або використовуючи підроблені документи. Вартість такої “послуги” становила від 2 до 15 тис. доларів США.