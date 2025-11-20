Нові схеми ухилення від мобілізації: вартість "послуг" вражає

В Україні викрили чергові схеми ухилення від мобілізації — організатори пропонували військовозобов'язаним втечу за кордон. У Службі безпеки України повідомили, що затримали чотирьох організаторів “ухилянтських схем”. Зловмисники діяли у різних областях України.

Військові. Ілюстративне фото

Зазначається, що ділки пропонували своїм “клієнтам” втекти за кордон поза пунктами пропуску або використовуючи підроблені документи. Вартість такої “послуги” становила від 2 до 15 тис. доларів США.

В Одеській області затримали двох місцевих мешканців, які діяли окремо, але за схожою схемою: перевозили ухилянтів до прикордоння в обхід блокпостів. Звідти чоловіки мали самостійно незаконно перейти кордон, дотримуючись інструкцій, що отримали.

У Дніпропетровській області затримали 45-річного охоронця на місцевій залізниці. Він організував удома власну типографію, де “штампував” призовникам фейкові медичні довідки про інвалідність.

У Київській області правоохоронці викрили зловмисника, який організував “трансфер” ухилянтів до Одеської області, звідки вони мали поза межами пропускного пункту перейти до Придністров’я.

Всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Фігуранти, за даними СБУ, перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Черкаській області викрили військовослужбовця та цивільну особу, які за 15 тис. доларів пропонували чоловікам пакет послуг — зняття з розшуку в системі “Оберіг”, оформлення відстрочки та подальше виключення з військового обліку.



