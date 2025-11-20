Новые схемы уклонения от мобилизации: стоимость "услуг" впечатляет

В Украине разоблачили очередные схемы уклонения от мобилизации — организаторы предлагали военнообязанным побег за границу. В Службе безопасности Украины сообщили, что задержали четырех организаторов "уклонистских схем". Злоумышленники действовали в разных областях Украины.

Военные. Иллюстративное фото

Отмечается, что дельцы предлагали своим "клиентам" бежать за границу вне пунктов пропуска или используя поддельные документы. Стоимость такой "услуги" составляла от 2 до 15 тыс. долларов США.

В Одесской области задержали двух местных жителей, которые действовали отдельно, но по схожей схеме: перевозили уклонистов в пограничные в обход блокпостов. Оттуда мужчины должны были самостоятельно незаконно перейти границу, следуя получившим инструкциям.

В Днепропетровской области задержан 45-летний охранник на местной железной дороге. Он организовал дома собственную типографию, где "штамповал" призывникам фейковые медицинские справки об инвалидности.

В Киевской области правоохранители разоблачили злоумышленника, организовавшего "трансфер" уклонистов в Одесскую область, откуда они должны были за пределами пропускного пункта перейти в Приднестровье.

Все задержанные сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Фигуранты, по данным СБУ, находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Черкасской области разоблачили военнослужащего и гражданское лицо, которые за 15 тыс. долларов предлагали мужчинам пакет услуг — снятие с розыска в системе "Оберег", оформление отсрочки и последующее исключение из военного учета.



