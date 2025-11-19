Корупція під час мобілізації: “вартість” списання з військового обліку вражає

У Черкаській області викрили військовослужбовця та цивільну особу, які за 15 тис. доларів пропонували чоловікам пакет послуг — зняття з розшуку в системі “Оберіг”, оформлення відстрочки та подальше виключення з військового обліку.

За даними військової прокуратури, зловмисниками повідомленого про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди).

“За даними слідства, підозрювані, маючи особисті зв’язки зі службовими особами одного з РТЦК та СП на Черкащині, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду у розмірі 15 тис. доларів США пообіцяли військовозобов’язаному вирішити питання щодо зняття останнього з розшуку в системі "Оберіг", подальшого оформлення відстрочки від військової служби нібито через догляд за інвалідом, а також виключення з військового обліку”, — пояснили у прокуратурі.

Після досягнення домовленостей підозрювані одержали першу частину неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів. Після чого надали військовозобов’язаному документи про нібито наявність інвалідності його матері та необхідність постійного догляду за нею. Підозрюваних затримали після одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 7000 доларів.

Зловмисники знаходяться під вартою — запобіжний захід передбачає можливість внести заставу.

“Вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна”, — уточнили в прокуратурі.

