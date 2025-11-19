Корупція під час мобілізації: “вартість” списання з військового обліку вражає

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Черкаській області викрили військовослужбовця та цивільну особу, які за 15 тис. доларів пропонували чоловікам пакет послуг — зняття з розшуку в системі “Оберіг”, оформлення відстрочки та подальше виключення з військового обліку.
тцк
За даними військової прокуратури, зловмисниками повідомленого про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди).
Після досягнення домовленостей підозрювані одержали першу частину неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів. Після чого надали військовозобов’язаному документи про нібито наявність інвалідності його матері та необхідність постійного догляду за нею. Підозрюваних затримали після одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 7000 доларів.
Зловмисники знаходяться під вартою — запобіжний захід передбачає можливість внести заставу.
