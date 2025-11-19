logo

Коррупция во время мобилизации: "стоимость" списания с военного учета поражает
Коррупция во время мобилизации: "стоимость" списания с военного учета поражает

Мужчинам за деньги предлагали оформление отсрочки и исключение из военного учета

19 ноября 2025, 15:58
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Черкасской области разоблачили военнослужащего и гражданское лицо, которые за 15 тыс. долларов предлагали мужчинам пакет услуг — снятие с розыска в системе "Оберег", оформление отсрочки и дальнейшее исключение из военного учета.

Коррупция во время мобилизации: "стоимость" списания с военного учета поражает

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

По данным военной прокуратуры, злоумышленниками уведомленного о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды).

“По данным следствия, подозреваемые, имея личные связи с должностными лицами одного из РТЦК и СП в Черкасской области, действуя по корыстным мотивам, за денежное вознаграждение в размере 15 тыс. долларов США пообещали военнообязанному решить вопрос о снятии последнего с розыска в системе "Оберег", последующего оформления отсрочки от военной службы якобы из-за ухода за инвалидом, а также исключения из военного учета”, — пояснили в прокуратуре.

По достижении договоренностей подозреваемые получили первую часть неправомерной выгоды в размере 2000 долларов. После чего предоставили военнообязанному документы о якобы наличии инвалидности его матери и необходимости постоянного ухода за ней. Подозреваемые были задержаны после получения второй части неправомерной выгоды в размере 7000 долларов.

Злоумышленники находятся под стражей — мера пресечения предусматривает возможность внести залог.

"Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлению. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества", — уточнили в прокуратуре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные думают о принудительной мобилизации женщин.



Источник: https://vppnr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=405147
