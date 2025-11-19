Коррупция во время мобилизации: "стоимость" списания с военного учета поражает

Рубрики
В Черкасской области разоблачили военнослужащего и гражданское лицо, которые за 15 тыс. долларов предлагали мужчинам пакет услуг — снятие с розыска в системе "Оберег", оформление отсрочки и дальнейшее исключение из военного учета.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
По данным военной прокуратуры, злоумышленниками уведомленного о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды).
По достижении договоренностей подозреваемые получили первую часть неправомерной выгоды в размере 2000 долларов. После чего предоставили военнообязанному документы о якобы наличии инвалидности его матери и необходимости постоянного ухода за ней. Подозреваемые были задержаны после получения второй части неправомерной выгоды в размере 7000 долларов.
Злоумышленники находятся под стражей — мера пресечения предусматривает возможность внести залог.
