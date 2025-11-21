logo

Мобилизованные с оккупированной Луганской области дезертируют под Покровском – их бросают в «мясные» штурмы без подготовки
Мобилизованные с оккупированной Луганской области дезертируют под Покровском – их бросают в «мясные» штурмы без подготовки

Новоприбывших сразу направляют в штурмовые группы, где потери критические, – часть отказывается участвовать и покидает подразделения.

21 ноября 2025, 12:57
Проніна Анна

На Покровском направлении фиксируется новая волна дезертирств среди людей, которых Россия силой мобилизует на оккупированной Луганщине. По информации агента "АТЕШ" в составе 110-й мотострелковой бригады российской армии, новоприбывших без какой-либо подготовки бросают на самые опасные участки фронта. Об этом сообщает "АТЕШ".

Мобилизованные с оккупированной Луганской области дезертируют под Покровском – их бросают в «мясные» штурмы без подготовки

Силком мобилизованные с Луганщины бегут с позиций

По словам источника, мобилизованных сразу включают в штурмовые группы, которые несут наибольшие потери на Покровском направлении. Понимая, что их готовят к фактически "мясным" атакам, как минимум четверо бойцов уже самовольно покинули часть, пытаясь избежать практически гарантированной смерти.

В "АТЕШ" подчёркивают, что такие побеги – прямой сигнал: никто не хочет быть расходным материалом ради провальных решений штаба и чужих амбиций. Люди, мобилизованные силой, нередко выбирают риск дезертирства как единственный шанс выжить.

Похожий сценарий разворачивается и на Донетчине, пишут "Комментарии". В Донецком военном училище российские силовики заставляют курсантов подписывать контракты и готовиться к отправке на войну. Преподаватели уже предупредили, что курсантов могут мобилизовать прямо с занятий и посоветовали самостоятельно докупить форму, шлемы и аптечки.

А ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине разоблачили очередные схемы уклонения от мобилизации — организаторы предлагали военнообязанным побег за границу. В Службе безопасности Украины сообщили, что задержали четырёх организаторов "схем для уклонистов". Злоумышленники действовали в разных областях Украины. Отмечается, что дельцы предлагали своим "клиентам" выехать за рубеж вне пунктов пропуска или используя поддельные документы. Стоимость такой "услуги" составляла от 2 до 15 тыс. долларов США.



