Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Донецькому військовому училищі – російські силовики змушують курсантів підписувати контракти та готуватися до війни
commentss НОВИНИ Всі новини

У Донецькому військовому училищі – російські силовики змушують курсантів підписувати контракти та готуватися до війни

До ДонВОКУ прийшли військові з 51-ї гвардійської армії РФ – перевіряли документи та погрожували відправити курсантів "на штурм"

8 листопада 2025, 15:08
Автор:
Проніна Аня

У Донецькому вищому загальновійськовому командному училищі (ДонВОКУ) спалахнув скандал – до навчального закладу прийшла група російських військових із 51-ї гвардійської армії РФ. Вони перевіряли документи курсантів, змушували підписувати контракти ще до завершення навчання та погрожували тим, хто відмовлявся, відправкою на фронт. Атмосфера в училищі дуже напружена – викладачі вже попередили, що курсантів можуть мобілізувати просто з зайняти і порадили самостійно докупити форму, шоломи та аптечки.

У Донецькому військовому училищі – російські силовики змушують курсантів підписувати контракти та готуватися до війни

Російські військові залякують курсантів ДонВОКУ відправкою на фронт

Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка" , яка отримала інформацію від курсанта ДонВОКУ. За його словами, російські силовики поводилися агресивно, створюючи атмосферу страху та тиску – серед курсантів паніка, адже багато хто усвідомлює, що їх можуть відправити на передову без підготовки.

ДонВОКУ – це Донецьке вище загальновійськове командне училище. Це військовий навчальний заклад, який готує кваліфіковані кадри для Збройних сил Російської Федерації та здійснює підготовку з військових спеціальностей.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв , що на Запорізькому напрямку російське військове командування вдається до нової форми злочину проти власних солдатів – продажів про відмовників у трудове рабство місцевим колаборантам. Російські командири замість законного оформлення відмови від участі у штурмах чи направлення військових у дисциплінарні частини просто "списують" таких солдатів як "зниклих безвісти". Насправді ж відмовників затримують, а потім передають на примусові, безоплатні роботи на підприємствах та будівництвах.



