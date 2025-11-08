У Донецькому військовому училищі – російські силовики змушують курсантів підписувати контракти та готуватися до війни

У Донецькому вищому загальновійськовому командному училищі (ДонВОКУ) спалахнув скандал – до навчального закладу прийшла група російських військових із 51-ї гвардійської армії РФ. Вони перевіряли документи курсантів, змушували підписувати контракти ще до завершення навчання та погрожували тим, хто відмовлявся, відправкою на фронт. Атмосфера в училищі дуже напружена – викладачі вже попередили, що курсантів можуть мобілізувати просто з зайняти і порадили самостійно докупити форму, шоломи та аптечки.

Російські військові залякують курсантів ДонВОКУ відправкою на фронт

Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка" , яка отримала інформацію від курсанта ДонВОКУ. За його словами, російські силовики поводилися агресивно, створюючи атмосферу страху та тиску – серед курсантів паніка, адже багато хто усвідомлює, що їх можуть відправити на передову без підготовки.

ДонВОКУ – це Донецьке вище загальновійськове командне училище. Це військовий навчальний заклад, який готує кваліфіковані кадри для Збройних сил Російської Федерації та здійснює підготовку з військових спеціальностей.

