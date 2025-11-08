В Донецком военном училище – российские силовики заставляют курсантов подписывать контракты и готовиться к войне

В Донецком высшем общевойсковом командном училище (ДонВОКУ) разразился скандал – в учебное заведение пришла группа российских военных из 51-й гвардейской армии РФ. Они проверяли документы курсантов, заставляли подписывать контракты еще до завершения учебы и угрожали отказывающимся отправкой на фронт. Атмосфера в училище очень напряженная – преподаватели уже предупредили, что курсантов могут мобилизовать прямо из занять и посоветовали самостоятельно докупить форму, шлемы и аптечки.

Российские военные запугивают курсантов ДонВОКА отправкой на фронт

Об этом сообщает движение сопротивления "Желтая лента", получившая информацию от курсанта ДонВОКА. По его словам, российские силовики вели себя агрессивно, создавая атмосферу страха и давления – среди курсантов паника, ведь многие осознают, что их могут отправить на передовую без подготовки.

ДонВОКУ – Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Это военное учебное заведение, готовящее квалифицированные кадры для Вооруженных сил Российской Федерации и осуществляющее подготовку по военным специальностям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что на Запорожском направлении российское военное командование прибегает к новой форме преступления против собственных солдат – продаж об отказниках в трудовое рабство местным коллаборантам. Российские командиры вместо законного оформления отказа от участия в штурмах или направления военных в дисциплинарные части просто "списывают" таких солдат как "пропавших без вести". На самом же деле отказников задерживают, а затем передают на принудительные, безвозмездные работы на предприятиях и стройках.