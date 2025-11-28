Місто працівників Чорнобильської АЕС повністю знеструмлене через удар РФ

Місто Славутич Київської області, збудоване після Чорнобильської катастрофи для працівників ЧАЕС, опинилося без електропостачання внаслідок чергової російської атаки. Про повне знеструмлення повідомило "Чернігівобленерго".

Славутич без світла. Фото з відкритих джерел

"Чернігівобленерго" повідомило про відключення світла в Славутичі. У заяві зазначено, що це сталося через удар по енергооб’єкту, що й стало причиною аварійного відключення електроенергії в місті.

"Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкту без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області. Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки!", — йдеться в заяві.

У компанії наголошують, що енергетики зможуть розпочати аварійно-відновлювальні роботи лише після покращення безпекової ситуації. Наразі жителів закликають зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки під час тривог.

Славутич – одне з наймолодших міст України. Його збудували у 1986 році для працівників та евакуйованих родин після аварії на Чорнобильській АЕС. У березні 2022 року місто опинилося під тимчасовою російською окупацією, під час якої загинули місцеві жителі. Уже у квітні владу вдалося відновити.

До повномасштабного вторгнення населення Славутича налічувало близько 24 тисяч осіб.

