Город работников Чернобыльской АЭС полностью обесточен из-за удара РФ

Город Славутич Киевской области, построенный после Чернобыльской катастрофы для работников ЧАЭС, оказался без электроснабжения в результате очередной российской атаки. О полном обесточивании сообщило "Черниговоблэнерго".

Славутич без света. Фото из открытых источников

"Черниговоблэнерго" сообщило об отключении света в Славутиче. В заявлении отмечено, что это произошло из-за удара по энергообъекту, что и стало причиной аварийного отключения электроэнергии в городе.

"В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области. Просим сохранять спокойствие и меры безопасности!", — говорится в заявлении.

В компании отмечают, что энергетики смогут приступить к аварийно-восстановительным работам только после улучшения ситуации безопасности. Сейчас жители призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности во время тревог.

Славутич – один из самых молодых городов Украины. Он был построен в 1986 году для работников и эвакуированных семей после аварии на Чернобыльской АЭС. В марте 2022 года город оказался во временной российской оккупации, во время которой погибли местные жители. Уже в апреле власти удалось восстановить.

До полномасштабного вторжения населения Славутича насчитывалось около 24 тысяч человек.

