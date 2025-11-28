logo

Главная Новости Общество Война с Россией Город работников Чернобыльской АЭС полностью обесточен из-за удара РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Город работников Чернобыльской АЭС полностью обесточен из-за удара РФ

Российский удар повредил энергообъект, из-за чего Славутич остался без электроснабжения.

28 ноября 2025, 20:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Город Славутич Киевской области, построенный после Чернобыльской катастрофы для работников ЧАЭС, оказался без электроснабжения в результате очередной российской атаки. О полном обесточивании сообщило "Черниговоблэнерго".

Город работников Чернобыльской АЭС полностью обесточен из-за удара РФ

Славутич без света. Фото из открытых источников

"Черниговоблэнерго" сообщило об отключении света в Славутиче. В заявлении отмечено, что это произошло из-за удара по энергообъекту, что и стало причиной аварийного отключения электроэнергии в городе.

"В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области. Просим сохранять спокойствие и меры безопасности!", — говорится в заявлении.

В компании отмечают, что энергетики смогут приступить к аварийно-восстановительным работам только после улучшения ситуации безопасности. Сейчас жители призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности во время тревог.

Славутич – один из самых молодых городов Украины. Он был построен в 1986 году для работников и эвакуированных семей после аварии на Чернобыльской АЭС. В марте 2022 года город оказался во временной российской оккупации, во время которой погибли местные жители. Уже в апреле власти удалось восстановить.

До полномасштабного вторжения населения Славутича насчитывалось около 24 тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 28 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога в связи со взлетом четырех истребителей МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Также "Комментарии" писали, что украинцы часами остаются без света, а платить приходится больше.



