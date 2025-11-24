Українці годинами залишаються без світла, а платити доводиться більше: у чому причина

В Україні застосовують обмеження електропостачання через пошкодження енергообєктів ворожими ударами. Однак українці опиняються у ситуації, коли світла менше, а рахунки — більші. У YASNO розповіли, чому так відбувається.

Світло. Ілюстративне фото

Рахунки можуть збільшитися через дві причини:

Нерегулярна передача показань. За умови регулярної передачі показань клієнт завжди буде отримувати рахунок лише за фактичний обсяг споживання. Проте, якщо клієнт не передає показання, обсяг електроенергії визначають за середньодобовим споживанням.

“Такий розрахунок базується на показаннях, які були зафіксовані у минулі періоди. Тому сума у рахунку може не відповідати очікуванням клієнта, навіть якщо через відключення електроенергії його споживання загалом за місяць знизилося”, — пояснили в YASNO.

Щоб не переплачувати, потрібно своєчасно передавати показання.

Підвищене споживання після відновлення електропостачання. В YASNO пояснили, якщо після включення світла в оселі одночасно вмикаються потужні електроприлади (бойлер, обігрівач, пральна машина тощо), відбувається різкий стрибок споживання. У такому випадку може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення.

“Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися”, — пояснили в YASNO.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українці годинами залишаються без електропостачання — сумарно за добу світло відключають на 14-16 годин. Українці припускають, що у час тривалих обмежень електроенергію продають за кордон. У Міністерстві енергетики України пояснили ситуацію.



