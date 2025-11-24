logo

Украинцы часами остаются без света, а платить приходится больше: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы часами остаются без света, а платить приходится больше: в чем причина

Почему счета за электроснабжение увеличиваются, несмотря на частые отключения света

24 ноября 2025, 16:00
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине применяют ограничение электроснабжения из-за повреждения энергообъектов вражескими ударами. Однако украинцы оказываются в ситуации, когда света меньше, а счета – больше. В YASNO рассказали почему так происходит.

Украинцы часами остаются без света, а платить приходится больше: в чем причина

Свет. Иллюстративное фото

Счета могут увеличиться по двум причинам:

Нерегулярная передача показаний. При регулярной передаче показаний клиент всегда будет получать счет только за фактический объем потребления. Однако если клиент не передает показания, объем электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению.

"Такой расчет базируется на показаниях, зафиксированных в прошлые периоды. Поэтому сумма в счете может не соответствовать ожиданиям клиента, даже если из-за отключения электроэнергии его потребление в целом за месяц снизилось", — пояснили в YASNO.

Чтобы не переплачивать, нужно своевременно передавать показания.

Повышенное потребление после возобновления электроснабжения. В YASNO объяснили, если после включения света в жилище одновременно включаются мощные электроприборы (бойлер, обогреватель, стиральная машина и т.п.), происходит резкий скачок потребления. В таком случае может компенсироваться объем электроэнергии, сэкономленный при отключении.

"Поэтому по итогам месяца выходит, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись", – пояснили в YASNO.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцы часами остаются без электроснабжения — суммарно за сутки свет отключают на 14-16 часов. Украинцы предполагают, что во время длительных ограничений электроэнергию продают за границу. В Министерстве энергетики Украины объяснили ситуацию.




Источник: https://yasno.com.ua/news/b2c_news/electricity_goes_off_frequently_and_bills_don't_go_down
