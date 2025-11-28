Сьогодні о 18:47 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу у зв’язку зі зльотом чотирьох винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Пуски «Кинджалів» по Україні: куди окупанти кинули ракети

Пізніше було повідомлено, що борти все ж здійснили пуски, ракети запустили по західній частині країни.

За даними моніторингових каналів, ракети летіли через північ Києва, повз Житомир – на Хмельниччину. Усі 4 ракети впали в районі Старокостянтинова Хмельницької області.

Наразі усі борти повернулися у напрямку аеродрому базування та йдуть на посадку. Про наслідки ударів поки що не повідомляється.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ сьогодні завершує підготовку до комбінованого удару — попередження про можливу масовану атаку діє впродовж наступних трьох діб. Про це повідомляють моніторингові канали.

Фіксується активна передислокація бомбардувальників Ту-95МС з АЕ "Українка" на аеродроми поблизу України. Пріоритетні цілі, як завжди, об’єкти енергетичної та газової інфраструктури України.

До можливого комбінованого удару ворог планує залучити 4 Ту‑95МС, 3 Ту‑160, 6 Ту‑22М3, 6 МіГ‑31К з, до 500 ударних БПЛА, балістичні ракети та ракети "Калібр" з трьох морських носіїв.

Ймовірно, крилаті ракети з Ту‑95 та морських носіїв застосують проти цілей на заході країни, а Ту‑22М3 та балістичні ракети — проти Києва та області. Проте також повідомлялося попередження для Дніпра, Кременчука, Миколаєва та Павлограда.

Варто зауважити, що куди саме битиме ворог, складно сказати, тому усім жителям України варто реагувати на загрози, під час повітряних тривог спускатися в укриття, мати запаси води, їжі, ліків, теплі речі, брати із собою документи, а також мати зарядженими ґаджети, павербанки та зарядні станції.