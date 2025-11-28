logo_ukra

Пуски «Кинджалів» по Україні: куди окупанти кинули ракети
НОВИНИ

Пуски «Кинджалів» по Україні: куди окупанти кинули ракети

Російська армія щойно запустила чотири ракети по Україні

28 листопада 2025, 19:16
Автор:
Недилько Ксения

Сьогодні о 18:47 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу у зв’язку зі зльотом чотирьох винищувачів МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Пуски «Кинджалів» по Україні: куди окупанти кинули ракети

Пуски «Кинджалів» по Україні: куди окупанти кинули ракети

Пізніше було повідомлено, що борти все ж здійснили пуски, ракети запустили по західній частині країни.

За даними моніторингових каналів, ракети летіли через північ Києва, повз Житомир – на Хмельниччину. Усі 4 ракети впали в районі Старокостянтинова Хмельницької області.

Наразі усі борти повернулися у напрямку аеродрому базування та йдуть на посадку. Про наслідки ударів поки що не повідомляється.

Пуски «Кинджалів» по Україні: куди окупанти кинули ракети - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ сьогодні завершує підготовку до комбінованого удару — попередження про можливу масовану атаку діє впродовж наступних трьох діб. Про це повідомляють моніторингові канали.

Фіксується активна передислокація бомбардувальників Ту-95МС з АЕ "Українка" на аеродроми поблизу України. Пріоритетні цілі, як завжди, об’єкти енергетичної та газової інфраструктури України.

До можливого комбінованого удару ворог планує залучити 4 Ту95МС, 3 Ту160, 6 Ту22М3, 6 МіГ31К з, до 500 ударних БПЛА, балістичні ракети та ракети "Калібр" з трьох морських носіїв.

Ймовірно, крилаті ракети з Ту95 та морських носіїв застосують проти цілей на заході країни, а Ту22М3 та балістичні ракети — проти Києва та області. Проте також повідомлялося попередження для Дніпра, Кременчука, Миколаєва та Павлограда.

Варто зауважити, що куди саме битиме ворог, складно сказати, тому усім жителям України варто реагувати на загрози, під час повітряних тривог спускатися в укриття, мати запаси води, їжі, ліків, теплі речі, брати із собою документи, а також мати зарядженими ґаджети, павербанки та зарядні станції.



