РФ сьогодні завершує підготовку до комбінованого удару — попередження про можливу масовану атаку діє впродовж наступних трьох діб. Про це повідомляють моніторингові канали.

Росія готується до нового масованого удару по Україні: що відомо

Фіксується активна передислокація бомбардувальників Ту-95МС з АЕ "Українка" на аеродроми поблизу України.

Пріоритетні цілі, як завжди, об’єкти енергетичної та газової інфраструктури України.

До можливого комбінованого удару ворог планує залучити 4 Ту‑95МС, 3 Ту‑160, 6 Ту‑22М3, 6 МіГ‑31К з, до 500 ударних БПЛА, балістичні ракети та ракети "Калібр" з трьох морських носіїв.

Ймовірно, крилаті ракети з Ту‑95 та морських носіїв застосують проти цілей на заході країни, а Ту‑22М3 та балістичні ракети — проти Києва та області.

Проте також повідомлялося попередження для Дніпра, Кременчука, Миколаєва та Павлограда.

Варто зауважити, що куди саме битиме ворог, складно сказати, тому усім жителям України варто реагувати на загрози, під час повітряних тривог спускатися в укриття, мати запаси води, їжі, ліків, теплі речі, брати із собою документи, а також мати зарядженими ґаджети, павербанки та зарядні станції.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що цього разу ворог планує застосувати ракети Х-22/32, які не застосовував під час масованих атак дуже давно.

Зазначається, що ці ракети взагалі призначалися для знищення авіаносців, якщо така Х-22 влучить у багатоповерхівку, то просто зітре її з лиця землі. Х-22 — це надзвукова ракета, яку дуже важко збити, у нас міста від неї теоритично можуть захистити тільки комплекси Patriot.

Паливо ракети Х-22 є надзвичайно токсичною речовиною, воно дуже шкідливе при контакті з людьми чи довкіллям. Ці ракети мають велике відхилення від цілі, і катастрофічно небезпечні для цивільного населення.

"Потрібно знати. Ракети Х-22/32, що пускаються з Ту-22м3. Основна різниця між двома версіями (базовим виробом/модифікацією відповідно) — навігація та дальність, що досягається зменшенням бойової частини. Ракета Х-22 – на практиці одна з найбільших бойових частин, окрім авіабомб, які застосовуються по ЛБЗ. БЧ Х-22 може доходити до майже 1 тони. Ракета Х-32 +- сумірна по бойовій частині з Іскандер-М з уламково-фугасною БЧ, близько пів тони. Ці 2 ракети, або ж базову й модифікацію об'єднують факти: жахлива точність, немалий відсоток ймовірності відмови ракети як комплексу елементів на практиці", – пишуть монітори.