РФ сегодня завершает подготовку к комбинированному удару — предупреждение о возможной массированной атаке действует в течение следующих трех суток. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Россия готовится к новому массированному удару по Украине: что известно

Фиксируется активная передислокация бомбардировщиков Ту-95МС с АЭ "Украинка" на аэродромы вблизи Украины.

Приоритетные цели, как обычно, объекты энергетической и газовой инфраструктуры Украины.

К возможному комбинированному удару враг планирует привлечь 4 Ту-95МС, 3 Ту-160, 6 Ту-22М3, 6 МиГ-31К, до 500 ударных БПЛА, баллистические ракеты и ракеты "Калибр" с трех морских носителей.

Вероятно, крылатые ракеты из Ту-95 и морских носителей применят против целей на западе страны, а Ту-22М3 и баллистические ракеты против Киева и области.

Однако также сообщалось о предупреждении для Днепра, Кременчуга, Николаева и Павлограда.

Стоит заметить, что куда именно будет бить враг, сложно сказать, поэтому всем жителям Украины следует реагировать на угрозы, во время воздушных тревог спускаться в укрытие, иметь запасы воды, пищи, лекарства, теплые вещи, брать с собой документы, а также иметь заряженные гаджеты, павербанки и зарядные станции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на этот раз враг планирует применить ракеты Х-22/32, которые не применял во время массированных атак очень давно.

Отмечается, что эти ракеты вообще предназначались для уничтожения авианосцев, если такая Х-22 попадет в многоэтажку, просто сотрет ее с лица земли. Х-22 – это сверхзвуковая ракета, которую очень тяжело сбить, у нас города от нее теоретически могут защитить только комплексы Patriot.

Топливо ракеты Х-22 является чрезвычайно токсичным веществом, оно очень вредно при контакте с людьми или окружающей средой. Эти ракеты имеют большое отклонение от цели и катастрофически опасны для гражданского населения.

"Нужно знать. Ракеты Х-22/32, которые пускаются с Ту-22м3. Основная разница между двумя версиями (базовым изделием/модификации соответственно) — навигация и дальность, что достигается уменьшением боевой части. Ракета Х-22 – на практике одна из самых больших боевых частей, кроме авиабомб, применяемых по ЛБС. БЧ Х-22 может доходить до почти 1 тонны. Ракета Х-32+- соизмерима по боевой части из Искандер-М с осколочно-фугасной БЧ, около пол тонны. Эти 2 ракеты, или базовую и модификацию объединяют факты: ужасная точность, немалый процент вероятности отказа ракеты как комплекса элементов на практике", — пишут мониторы.