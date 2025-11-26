У моніторингових каналах почала поширюватися інформація про можливий масований удар по Україні, який може статися у найближчі дні. Повідомляється, що ворог накопичив багато ракет х-22/32, якими зможе бити зі стратегічних бомбардувальників Ту-22МЗ, передислокація яких відбулася нещодавно.

Росіяни можуть вдарити по Україні вкрай небезпечними ракетами: до чого готуватися

Зазначається, що ці ракети взагалі призначалися для знищення авіаносців, якщо така Х-22 влучить у багатоповерхівку, то просто зітре її з лиця землі.

Х-22 — це надзвукова ракета, яку дуже важко збити, у нас міста від неї теоритично можуть захистити тільки комплекси Patriot.

Паливо ракети Х-22 є надзвичайно токсичною речовиною, воно дуже шкідливе при контакті з людьми чи довкіллям.

Ці ракети мають велике відхилення від цілі, і катастрофічно небезпечні для цивільного населення.

"Потрібно знати. Ракети Х-22/32, що пускаються з Ту-22м3. Основна різниця між двома версіями (базовим виробом/модифікацією відповідно) — навігація та дальність, що досягається зменшенням бойової частини. Ракета Х-22 – на практиці одна з найбільших бойових частин, окрім авіабомб, які застосовуються по ЛБЗ. БЧ Х-22 може доходити до майже 1 тони. Ракета Х-32 +- сумірна по бойовій частині з Іскандер-М з уламково-фугасною БЧ, близько пів тони. Ці 2 ракети, або ж базову й модифікацію об'єднують факти: жахлива точність, немалий відсоток ймовірності відмови ракети як комплексу елементів на практиці", – пишуть монітори.

Нагадаємо, що такі повідомлення публікуються не для створення панічних настроїв, а для попередження населення України, що потрібно завчасно реагувати на такі загрозу, слідкувати за сигналами тривоги сьогодні і у наступні кілька днів особливо уважно. Також варто завжди мати запаси води, їжі, тримати зарядженими ґаджети, павербенки та зарядні станції.

Також портал "Коментарі" писав, що авіабаза "Оленья" – всьо. Таку заяву зробили монітори каналу Tracking, який повідомляє про передислокації ворожої стратегічної авіації та спорядження російських бомбардувальників ракетами для масованих ударів по Україні.