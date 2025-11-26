В мониторинговых каналах начала распространяться информация о возможном массированном ударе по Украине, который может произойти в ближайшие дни. Сообщается, что враг накопил многие ракеты Х-22/32, которыми сможет бить из стратегических бомбардировщиков Ту-22МЗ, передислокация которых произошла недавно.

Россияне могут ударить по Украине крайне опасными ракетами: к чему готовиться

Отмечается, что эти ракеты вообще предназначались для уничтожения авианосцев, если такая Х-22 попадет в многоэтажку, то просто сотрет ее с лица земли.

Х-22 – это сверхзвуковая ракета, которую очень тяжело сбить, у нас города от нее теоретически могут защитить только комплексы Patriot.

Топливо ракеты Х-22 является чрезвычайно токсичным веществом, оно очень вредно при контакте с людьми или окружающей средой.

Эти ракеты имеют большое отклонение от цели и катастрофически опасны для гражданского населения.

"Нужно знать. Ракеты Х-22/32, которые пускают из Ту-22м3. Основная разница между двумя версиями (базовым изделием/модификацией соответственно) – навигация и дальность, что достигается уменьшением боевой части. Ракета Х-22 – на практике одна из самых больших боевых частей, кроме авиабомб, применяемых по ЛБС. БЧ Х-22 может доходить до почти 1 тонны. Ракета Х-32 — соизмерима по боевой части с Искандер-М с осколочно-фугасной БЧ, около полтонны. Эти 2 ракеты, или базовую и модификацию объединяют факты: ужасная точность, немалый процент вероятности отказа ракеты как комплекса элементов на практике", – пишут мониторы.

Напомним, что такие сообщения публикуются не для создания панических настроений, а для предупреждения населения Украины, что нужно заранее реагировать на угрозу и следить за сигналами тревоги сегодня и в последующие несколько дней особенно внимательно. Также следует всегда иметь запасы воды, еды, держать заряженные гаджеты, павербенки и зарядные станции.

Также портал "Комментарии" писал , что авиабаза "Оленья" – все. Такое заявление сделали мониторы канала Tracking, сообщающего о передислокации вражеской стратегической авиации и снаряжении российских бомбардировщиков ракетами для массированных ударов по Украине.