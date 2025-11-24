Авіабаза "Оленья" – всьо. Таку заяву зробили монітори каналу Tracking, який повідомляє про передислокації ворожої стратегічної авіації та спорядження російських бомбардувальників ракетами для масованих ударів по Україні.

Росія готується до нового масованого удару по Україні: «Оленья» – всьо

""Оленья" тепер не є основна для бойових вильотів Ту-95МС. Під час ракетних атак 30.10 та 19.11 борти Ту-95МС злітали із наразі невідомого аеродрому.

Зараз можемо сказати, що час до пускових вже зменшився на близько 30 хвилин, відповідно підліт до зони складає близько 2 годин та 30 хвилин", – зазначають аналітики.

Крім того, інші моніторингові канали повідомляють, що окупанти готують один з наймасованіших обстрілів України — він може відбутися протягом тижня. Київ визначають, як одну з найголовніших цілей.

Монітори припускають, що до удару ворог планує залучити:

— до 1000 БпЛА;

— Крилаті та балістичні ракети комплексу "Іскандер";

— Ракети Х-69 із бортів тактичної авіації;

— Кинджали з бортів МіГ-31К;

— Ракетами Х-22/32 з 9-10 бортів Ту-22м3.

Наголошуємо, що таку інформацію монітори надають не для паніки, а для того, щоб українці могли приготуватися. Варто завжди реагувати на повітряні тривоги, під час загрози перебувати в укриттях, мати запаси води, їжі, ліків, теплий одяг та джерела енергії – заряджені павербанки, ґаджети та зарядні станції на випадки відключень світла.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що до 30 листопада над полігоном "Капустин Яр" в РФ діє цілодобова заборона на польоти авіації. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на моніторингові джерела.

Можливі випробування російського ракетного озброєння можуть спричинити оголошення повітряної тривоги у разі загрози пусків у бік України. Зазначимо, що з полігону "Капустин Яр" росіяни декілька разів запускали балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".