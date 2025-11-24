Авиабаза "Оленья" – все. Такое заявление сделали мониторы канала Tracking , который сообщает о передислокации вражеской стратегической авиации и снаряжении российских бомбардировщиков ракетами для массированных ударов по Украине.

Россия готовится к новому массированному удару по Украине: «Оленья» – все

""Оленья" теперь не является основной для боевых вылетов Ту-95МС. Во время ракетных атак 30.10 и 19.11 борта Ту-95МС взлетали с неизвестного аэродрома.

Сейчас можем сказать, что время до пусковых уже уменьшилось на 30 минут, соответственно подлет в зону составляет около 2 часов и 30 минут", – отмечают аналитики.

Кроме того, другие мониторинговые каналы сообщают, что оккупанты готовят один из самых массированных обстрелов Украины — он может состояться в течение недели. Киев определяют как одну из главных целей.

Мониторы предполагают, что к удару враг планирует привлечь:

— до 1000 БпЛА;

— крылатые и баллистические ракеты комплекса "Искандер";

— ракеты Х-69 с бортов тактической авиации;

— кинжалы с бортов МиГ-31К;

— ракетами Х-22/32 с 9-10 бортов Ту-22м3.

Отмечаем, что такую информацию предоставляют мониторы не для паники, а для того, чтобы украинцы могли приготовиться. Следует всегда реагировать на воздушные тревоги, при угрозе находиться в укрытиях, иметь запасы воды, пищи, лекарств, теплую одежду и источники энергии – заряженные павербанки, гаджеты и зарядные станции на случаи отключения света.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что до 30 ноября над полигоном "Капустин Яр" в РФ действует круглосуточный запрет на полеты авиации. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники мониторинга.

Возможные испытания российского ракетного вооружения могут повлечь за собой объявление воздушной тревоги в случае угрозы пусков в сторону Украины. Отметим, что с полигона "Капустин Яр" россияне несколько раз запускали баллистическую ракету средней дальности "Орешник".