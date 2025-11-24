До 30 листопада над полігоном "Капустин Яр" в РФ діє цілодобова заборона на польоти авіації. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на моніторингові джерела.

Українців попереджають про загрозу «Орєшніка»: що відомо

Можливі випробування російського ракетного озброєння можуть спричинити оголошення повітряної тривоги у разі загрози пусків у бік України.

Зазначимо, що з полігону "Капустин Яр" росіяни декілька разів запускали балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наприкінці жовтня самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко вже почав погрожувати "Орєшніком" "ворогам". Про це він заявив на зустрічі із журналістами, передає "БЕЛТА".

Також Лукашенко заявив, що "Орєшнік" стане на бойове чергування в Білорусі в грудні.

"Орєшнік" — страшна зброя. У грудні стане на бойове чергування. Навіщо? Я хочу, щоб вони (опоненти за кордоном – ред.) розуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з Путіним, ухвалимо рішення і бахнемо. Тож не наривайтеся. Адже війна розпочиналася в Україні з цього. На Донбасі гнобили російськомовних, убивали, цькували. Це було на моїх очах", – сказав Лукашенко.

Він нагадав, що на мінському майданчику свого часу було досягнуто мирних домовленостей, але опоненти нібито вирішили діяти шляхом обману, що і призвело до нинішньої ситуації: "Виявляється, не домовилися. Виявляється, приїхали до Мінська, щоб Росію і нас обдурити. Обдурили. Нариваєтеся? Нормально ж жили. І поляки, і литовці і таке інше", – заявив білорус.