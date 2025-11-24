До 30 ноября над полигоном Капустин Яр в РФ действует круглосуточный запрет на полеты авиации. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники мониторинга.

Украинцев предупреждают об угрозе «Орешника»: что известно

Возможные испытания российского ракетного вооружения могут повлечь за собой объявление воздушной тревоги в случае угрозы пусков в сторону Украины.

Отметим, что с полигона Капустин Яр россияне несколько раз запускали баллистическую ракету средней дальности "Орешник".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в конце октября самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уже начал угрожать "Орешникам" "врагам". Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает БелТА.

Также Лукашенко заявил, что "Орешник" станет на боевое дежурство в Беларуси в декабре.

"Орешник" — страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Зачем? Я хочу, чтобы они (оппоненты за границей – ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Так что не нарывайтесь. Ведь война началась в Украине с этого. На Донбассе притесняли русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности, но оппоненты якобы решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации: "Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы и так далее", – заявил белорус.