Сегодня в 18:47 по всей Украине была объявлена воздушная тревога в связи со взлетом четырех истребителей МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Пуски «Кинжалов» по ​​Украине: куда оккупанты бросили ракеты

Позже было сообщено, что борта все же совершили пуски, ракеты запустили по западной части страны.

По данным мониторинговых каналов, ракеты летели через север Киева, мимо Житомира – в Хмельницкую область. Все 4 ракеты упали в районе Староконстантинова Хмельницкой области.

Все борта вернулись в направлении аэродрома базирования и идут на посадку. О последствиях ударов пока не сообщается.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что РФ сегодня завершает подготовку к комбинированному удару — предупреждение о возможной массированной атаке действует в течение следующих трех суток. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Фиксируется активная передислокация бомбардировщиков Ту-95МС с АЭ "Украинка" на аэродромы вблизи Украины. Приоритетные цели, как обычно, объекты энергетической и газовой инфраструктуры Украины.

К возможному комбинированному удару враг планирует привлечь 4 Ту-95МС, 3 Ту-160, 6 Ту-22 М3, 6 МиГ-31К, до 500 ударных БПЛА, баллистические ракеты и ракеты "Калибр" с трех морских носителей.

Вероятно, крылатые ракеты из Ту - 95 и морских носителей применят против целей на западе страны, а Ту-22М3 и баллистические ракеты против Киева и области. Однако также сообщалось о предупреждении для Днепра, Кременчуга, Николаева и Павлограда.

Стоит заметить, что куда именно будет бить враг, сложно сказать, поэтому всем жителям Украины следует реагировать на угрозы, во время воздушных тревог спускаться в укрытие, иметь запасы воды, пищи, лекарства, теплые вещи, брать с собой документы, а также иметь заряженные гаджеты, павербанки и зарядные станции.