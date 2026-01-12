Миру не передбачається: до якого числа зібралися продовжити воєнний стан і мобілізацію

Глава української держави Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб. Про це йдеться у проєктах 14366 і 14367 відповідно.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документами пропонується продовжити з 05 години 30 хвилин 3 лютого 2026 року на 90 діб строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні. Тобто до 3 травня 2026 року включно.

Законопроєкти вже надійшли на розгляд парламентарів. У випадку затвердження вони продовжать чинні заходи безпеки та мобілізаційні процеси в Україні.

Таки чином, після голосування у парламенті, це буде вже 18-те продовження даного цього правового режиму з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в одному з обласних центрів України з 2026 року мають намір прискорити темпи мобілізації та контроль за дотриманням правил військового обліку. Нові заходи передбачають розширення взаємодії між органами влади, підприємствами, поліцією та територіальними центрами комплектування. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації виконкому Полтавської міської ради.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації, які можуть суттєво вплинути на тисячі чоловіків призовного віку. Йдеться про можливе скасування відстрочки для громадян віком від 25 років, які вступають до закладів вищої, передвищої або професійної освіти.



