Мира не будет: до какого числа собрались продлить военное положение и мобилизацию

Глава украинского государства Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение общей мобилизации еще на 90 суток. Об этом говорится в проектах 14366 и 14367 соответственно.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно документам, предлагается продлить с 05 часов 30 минут 3 февраля 2026 года на 90 суток срок действия военного положения и мобилизации в Украине. То есть, до 3 мая 2026 года включительно.

Законопроекты уже поступили на рассмотрение парламентариев. В случае утверждения, они продолжат действующие меры безопасности и мобилизационные процессы в Украине.

Таким образом, после голосования в парламенте, это будет уже 18-е продолжение данного правового режима с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

