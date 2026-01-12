Мобілізація стане ще жорсткішою: в одній із областей прийнято важливе рішення

В одному з обласних центрів України з 2026 року мають намір прискорити темпи мобілізації та контроль за дотриманням правил військового обліку. Нові заходи передбачають розширення взаємодії між органами влади, підприємствами, поліцією та територіальними центрами комплектування. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації виконкому Полтавської міської ради.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

У Полтаві у 2026 році буде посилено контроль за військовим обліком призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відповідне рішення було ухвалено виконавчим комітетом Полтавської міської ради на засіданні 9 січня.

Документ передбачає запровадження додаткових механізмів перевірки та обліку військовозобов'язаних на рівні міста.

У місті створять спеціальну комісію, яка візьметься за перевірку державних органів, підприємств, установ та організацій.

Основну увагу приділять правильності ведення облікових списків, своєчасної звірки даних із ТЦК та наявності призначених відповідальних осіб за військовий облік.

Підприємства та установи будуть змушені інформувати ТЦК про громадян, які не перебувають на військовому обліку або порушують його правила.

Також передбачено посилення взаємодії з поліцією у питаннях розшуку, затримання та доставки до ТЦК осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку.

Окремо зазначається, що громадяни, які перебувають у розшуку ТЦК, можуть бути ідентифіковані при зверненні до органів влади, ЦНАПів та інших установ. У таких випадках поліція за потреби зможе доставити їх до ТЦК для оформлення документів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на тлі мобілізації студентів почали масово відраховувати з університетів: що відбувається.



