Мобилизация станет еще жестче: в одной из областей принято важное решение

В одном из областных центров Украины с 2026 года собираются ускорить темпы мобилизации и контроль за соблюдением правил военного учета. Новые меры предусматривают расширение взаимодействия между органами власти, предприятиями, полицией и территориальными центрами комплектования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации исполкома Полтавского городского совета.

В Полтаве в 2026 году будет усилен контроль за военным учетом призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом Полтавского городского совета на заседании 9 января.

Документ предусматривает внедрение дополнительных механизмов проверки и учета военнообязанных на уровне города.

В городе создадут специальную комиссию, которая займется проверкой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

Основное внимание уделят правильности ведения учетных списков, своевременной сверке данных с ТЦК и наличию назначенных ответственных лиц за военный учет.

Предприятия и учреждения будут вынуждены информировать ТЦК о гражданах, которые не состоят на военном учете или нарушают его правила.

Также предусмотрено усиление взаимодействия с полицией в вопросах розыска, задержания и доставки в ТЦК лиц, уклоняющихся от исполнения воинского долга.

Отдельно отмечается, что граждане, находящиеся в розыске ТЦК, могут быть идентифицированы при обращении в органы власти, ЦНАПы и другие учреждения. В таких случаях полиция при необходимости сможет доставить их в ТЦК для оформления документов.

