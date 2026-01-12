logo

Мобилизация станет еще жестче: в одной из областей принято важное решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизация станет еще жестче: в одной из областей принято важное решение

В Украине усиливают контроль за воинским учетом

12 января 2026, 07:46
В одном из областных центров Украины с 2026 года собираются ускорить темпы мобилизации и контроль за соблюдением правил военного учета. Новые меры предусматривают расширение взаимодействия между органами власти, предприятиями, полицией и территориальными центрами комплектования. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации исполкома Полтавского городского совета.

Мобилизация станет еще жестче: в одной из областей принято важное решение

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В Полтаве в 2026 году будет усилен контроль за военным учетом призывников, военнообязанных и резервистов. Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом Полтавского городского совета на заседании 9 января.

Документ предусматривает внедрение дополнительных механизмов проверки и учета военнообязанных на уровне города.

В городе создадут специальную комиссию, которая займется проверкой государственных органов, предприятий, учреждений и организаций.

Основное внимание уделят правильности ведения учетных списков, своевременной сверке данных с ТЦК и наличию назначенных ответственных лиц за военный учет.

Предприятия и учреждения будут вынуждены информировать ТЦК о гражданах, которые не состоят на военном учете или нарушают его правила.

Также предусмотрено усиление взаимодействия с полицией в вопросах розыска, задержания и доставки в ТЦК лиц, уклоняющихся от исполнения воинского долга.

Отдельно отмечается, что граждане, находящиеся в розыске ТЦК, могут быть идентифицированы при обращении в органы власти, ЦНАПы и другие учреждения. В таких случаях полиция при необходимости сможет доставить их в ТЦК для оформления документов.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне мобилизации студентов начали массово отчислять из университетов: что происходит.




Источник: https://rada-poltava.gov.ua/ua/news/inspektori-z-parkuvannya-ta-stan-vijskovogo-obliku-vidbulosya-zasidannya-vikonkomu
