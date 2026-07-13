Миротворці в Україні: у Польщі відповіли, чи відправлять своїх військових

Польща готова долучитися до можливої міжнародної миротворчої місії в Україні, однак не розглядає варіант відправлення власних військовослужбовців. Натомість Варшава готова забезпечити логістичну підтримку такої операції. Про це в Брюсселі заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Радослав Сікорський. Фото з відкритих джерел

Радослав Сікорський перед зустріччю "Коаліції охочих", яка відбудеться в Парижі, розповів, що Варшава може стати важливою логістичною платформою для міжнародної місії, однак безпосередня участь польської армії наразі не розглядається.

"Ми готові надати логістичну платформу для можливої миротворчої операції в Україні, але участь польської армії в такій операції була б недоцільною", – наголосив Сікорський.

За його словами, Варшава вважає надзвичайно важливою подальшу участь Сполучених Штатів у підтримці України та формуванні майбутніх механізмів гарантій безпеки. Міністр також заявив, що саме Україна повинна визначати власне майбутнє, включно з тим, які міжнародні формати безпеки та підтримки будуть для неї прийнятними після закінчення війни.

Окремо Сікорський прокоментував історичні суперечки між Польщею та Україною. На його думку, вони насамперед шкодять Україні, а справжнє примирення між двома народами можливе лише на основі правди та чесного осмислення спільного минулого.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки миротворців Захід може направити в Україну.

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