Миротворцы в Украине: в Польше ответили, отправят ли своих военных

Польша готова принять участие в возможной международной миротворческой миссии в Украине, однако не рассматривает вариант отправки собственных военнослужащих. Варшава готова обеспечить логистическую поддержку такой операции. Об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский перед встречей "Коалиции желающих", которая состоится в Париже, рассказал, что Варшава может стать важной логистической платформой для международной миссии, однако непосредственное участие польской армии пока не рассматривается.

"Мы готовы предоставить логистическую платформу для возможной миротворческой операции в Украине, но участие польской армии в такой операции было бы нецелесообразным", — подчеркнул Сикорский.

По его словам, Варшава считает чрезвычайно важным дальнейшее участие Соединенных Штатов в поддержке Украины и формировании будущих механизмов гарантий безопасности. Министр также заявил, что именно Украина должна определять собственное будущее, включая, какие международные форматы безопасности и поддержки будут для нее приемлемыми после окончания войны.

Отдельно Сикорский прокомментировал исторические споры между Польшей и Украиной. По его мнению, они, прежде всего, вредят Украине, а настоящее примирение между двумя народами возможно только на основе правды и честного осмысления общего прошлого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько миротворцев Запад может направить в Украину.

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