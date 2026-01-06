Стало відомо, скільки миротворців Захід може направити в Україну

Європейські країни озвучують різні цифри щодо чисельності миротворчого контингенту України. Звучать і 15, і 20 тисяч людей, а деякі сподіваються на 30 тисяч миротворців. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

Миротворці. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, що поки що жодних військових планів не оприлюднено, проте основну частину миротворців мають надіслати Великобританія та Франція. Ці країни відповідатимуть за наземний та повітряний компоненти.

У той же час, Туреччина дала зрозуміти, що планує взяти відповідальність за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі.

При цьому залишається незрозумілим, на якій відстані потенційні миротворці "Коаліції охочих" будуть знаходитися від лінії зіткнення. Більшість посадовців країн ЄС розповіли виданню, що передбачають розгортання їхніх військ на заході України для підтримки та навчання ЗСУ.

За словами європейських чиновників, які пролунали на умовах анонімності, військові США також можуть бути присутніми, але лише для спостереження за дотриманням режиму припинення вогню.

Читайте також на порталі "Коментарі" – сьогодні у Парижі відбувається ключова зустріч союзників України, присвячена майбутнім гарантіям безпеки для Києва. Головна мета переговорів – максимально узгодити внесок кожної країни у систему стримування РФ, щоб Україна отримала чіткі та надійні зобов'язання у разі припинення бойових дій.

Як повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів та офіційних осіб, до президента України Володимира Зеленського приєднаються понад 27 світових лідерів. США будуть представлені спецпосланцем президента Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Їхня участь розглядається як частина ширших зусиль щодо формування єдиної позиції України, Європи та США, яку надалі можуть представити Москві.



